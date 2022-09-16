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Политику ЕС в отношении России пересмотрят

Франция, Польша и Германия пересмотрят политику ЕС в отношении России

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Франция, Польша и Германия предложили пересмотреть основные принципы политики Евросоюза (ЕС) в отношении России на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлениях МИД трех стран, сообщает ТАСС.

«В то время как российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ», — говорится в заявлении.

МИД трех стран также выступили за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если российская сторона примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы, то в результате таких контрмер Европа не выдержит и вся замерзнет.

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Татьяна Антоненко
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