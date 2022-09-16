Раскрыта схема мошенничества от имени Илона Маска и Криштиану Роналду

В Group-IB сообщили, что число криптоафер от имени знаменитостей выросло в 5 раз

По всему миру зарегистрирован пятикратный рост числа криптоафер, в основе которых лежат фейковые видео, записанные от лица знаменитостей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, специалисты которой предупредили об увеличении количества YouTube-трансляций, используемых мошенниками для того, чтобы завлечь потенциальных жертв на свои сайты.

Для создания видео, в которых известные люди рекламируют ресурсы криптоаферистов, мошенники использовали технологию дипфейков. В число знаменитостей, чье имя использовали преступники, попали основатель компании Tesla Илон Маск, футболист Криштиану Роналду, сооснователь криптопроекта Ethereum Виталий Бутерин, а также президент Сальвадора Найиб Букеле (его появление связывают с тем, что центрально-американское государство признало биткоин законным платежным средством — прим. «Ленты.ру»).

Суть раскрытой специалистами схемы, которая получила название Fake Crypto Giveaway, заключалась в том, что потенциальные жертвы мошенников переходили по ссылкам из видео и, надеясь удвоить вложенные суммы, переводили криптовалюту по указанному адресу или же делились с мошенниками seed-фразой. В результате пользователи теряли часть своих криптонакоплений или же все содержимое кошельков.

Впервые эта схема была раскрыта еще в начале 2022 года, однако за прошедшие месяцы она стала пользоваться серьезной популярностью у аферистов. По данным Group-IB, за шесть месяцев было зарегистрировано более двух тысяч доменных имен для подобных мошеннических сайтов, которые рекламировали с помощью поддельных видео со знаменитостями.

Число таких ресурсов, появившихся в первом полугодии 2022 года, в 5 раз больше, чем во второй половине 2021 года и в 53 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой резкий рост в Group-IB объясняют появлением автоматизированных инструментов, которые позволяют запускать мошенническую схему даже тем, кто не обладает особыми техническими знаниями.

В Group-IB отмечают, что более 60 процентов доменных имен сайтов для криптоафер были оформлены у российских регистраторов доменов, однако сами домены принадлежат преимущественно к интернациональным зонам (.com, .net, .org).

«Интенсивность атак на доверчивых криптоинвесторов растет, а охват таких атак увеличивается. Мы видим причину в простоте реализации схемы за счет автоматизации процессов и кооперации в киберпреступном сообществе, — отметил заместитель руководителя Центра реагирования на инциденты компании Group-IB Ярослав Каргалев. — Появление и развитие такого рынка говорит о том, что инвестиции в криптоаферы окупаются и продолжают приносить злоумышленникам крупные в масштабах интернет-мошенничества доходы».

Ранее стало известно о том, что хакеры стали чаще публиковать в интернете персональные данные россиян. Количество оказавшихся в открытом доступе баз данных российских компаний выросло за последние три месяца в два раза.