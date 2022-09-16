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Жителям российских регионов назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию

В АТОР назвали стоимость авиабилетов в Турцию из Нальчика, Махачкалы, Уфы и Сочи

Фото: Lewis J Goetz / Unsplash

Стоимость перелетов в Турцию с вылетом из российских регионов начинается от 12,1 тысячи рублей. Оптимальную цену авиабилетов осенью назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время отправиться в республику можно с «Аэрофлотом», «Россией», «Азимутом», Red Wings, UTair, Turkish Airlines и Pegasus. Дешевле всего улететь в Стамбул смогут жители Нальчика, Владикавказа и Махачкалы — стоимость билетов в октябре начинается от 12,1 тысячи рублей на одного.

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Жителям Набережных Челнов и Грозного предлагается отправится в столицу Турции за почти 16 тысяч рублей на человека в одну сторону, из Уфы — за 16,7 тысячи, из Москвы и Сочи — за 17,2 тысячи, из Челябинска — за 17,6 тысячи, из Нижнего Новгорода — за 17,9 тысячи.

Дороже обойдется перелет в Стамбул из Самары (от 18,2 тысячи рублей), Екатеринбурга (от 18,3 тысячи), Казани (от 18,3 тысячи), Минеральных Вод (от 18,6 тысячи) и Санкт-Петербурга (от 25,6 тысячи).

Ранее в сентябре российские туристы, отдыхающие в Турции, рассказали, что картами платежной системы «Мир» стало невозможно расплачиваться на территории республики. Соотечественники утверждают, что центральные отели Стамбула перестали принимать к оплате карты российской системы.

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Валентина Процкова
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