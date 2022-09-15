Российские туристы рассказали о проблемах с картой «Мир» в Турции

Российские туристы в Стамбуле не могут расплачиваться за покупки картой системы «Мир»

Российские туристы, отдыхающие в Турции, рассказали, что картами платежной системы «Мир» стало невозможно расплачиваться на территории республики. О проблемах с оплатой за границей пишет «Московский комсомолец».

Россияне утверждают, что центральные отели Стамбула перестали принимать к оплате карты российской системы. Помимо этого, транзакции не проходят и через китайскую платежную систему UnionPay, из-за чего приходится расплачиваться наличными иностранной валюты.

Издание связалось с россиянином, который проживает в турецкой столице. Он заявил, что только два из пяти ранее сотрудничающих с «Миром» банка (Ziraat и HalkBank) продолжают принимать карточки подсанкционных российских кредитных организаций.

«Картами санкционных банков с недавних пор почти нигде не расплатишься — ни в магазинах, ни в ресторанах. Картами, выпущенными банками, которые не попали под санкции пока удавалось платить в единичных магазинах электроники, одежды, крупных супермаркетах, аэропортах Стамбула, Антальи, Бодрума», — уточнил собеседник издания.

Ранее представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир» — предупредил соотечественников о возможных проблемах при оплате в Турции картами «Мир». По его словам, карты системы продолжают работать в республике в штатном режиме. При этом отдельные случаи отказов в проведении операции могут наблюдаться при оплате картами, которые находятся под санкциями российских банков.