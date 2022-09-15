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В НСПК рассказали о проблемах с картами «Мир» в Турции

В НСПК рассказали, что карты «Мир» в Турции работают в штатном режиме

Фото: Shutterstock

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператор карт «Мир» — прокомментировал работу российской платежной системы в Турции и предупредил соотечественников о возможных проблемах при оплате картами подсанкционных банков. Об этом сообщает РБК.

По словам собеседника издания, карты российской платежной системы «Мир» продолжают работать в республике в штатном режиме. При этом отдельные случаи отказов в проведении операции могут наблюдаться при оплате картами, которые находятся под санкциями российских банков.

«Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», — рассказали в НСПК.

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Отмечается, что на сайте отечественной платежной системы указано, что обналичить денежные средства можно в устройствах пяти турецких банков. Среди них — Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.

Ранее в сентябре министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде заявил, что карты «Мир» начнут принимать в республике до конца 2022 года. По словам главы ведомства, в настоящее время необходим сделать последний шаг — перепрограммировать терминалы оплаты. 

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Валентина Процкова
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