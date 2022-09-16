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Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Телеведущий Александр Васильев: одежда из матовой ткани делает женщин стройнее

Фото: Donell Woodson / Getty Images

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл способы визуально выглядеть стройнее и моложе с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь телеведущий шоу «Модный приговор» призвал женщин отказаться от контрастного низа и верха. По его словам, необходимо добавлять как можно больше вертикальных линий, чтобы скрыть недостатки фигуры и сделать силуэт более изящным.

Кроме того, Васильев посоветовал обращать внимание на вещи свободного кроя, изготовленные из матовой ткани. При этом он отметил, что нужно подбирать одежду под цвет глаз, кожи и волос.

В заключение эксперт посоветовал женщинам расставлять правильные акценты в своих образах. «Нужно выбирать вещи, которые будут их вуалировать и не портить общее впечатление от фигуры», — пояснил Васильев и добавил, что любая женщина должна придерживаться современных модным трендов независимо от возраста.

Ранее Васильев назвал способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской.

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Мария Винар
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