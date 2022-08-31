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Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее

Телеведущий Васильев: узкие юбки с баской визуально скрывают лишние килограммы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием «7 дней».

В интервью с журналистами ведущий телепрограммы «Модный приговор» дал несколько советов женщинам старше 50 лет, как визуально скорректировать фигуру, и в качестве примера привел российскую актрису Ингу Оболдину.

Так, по мнению Васильева, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. В данном предмете гардероба Оболдина часто появляется на премьерах и красных дорожках. «Если бы эта баска перешла в широкую юбку, низ тут же стал бы тяжелым», — пояснил эксперт.

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Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде. «Правильное решение для женщин такой комплекции — белая блуза, отделанная красным кантом, который создает вертикаль в форме буквы Y и делает из дамы плюс-сайз стройную женщину», — отметил Васильев и добавил, что Оболдина также часто показывает более тонкие части своего тела, например оставляет запястья открытыми.

В заключение собеседник издания объяснил, что аппликации с абстрактным рисунком и геометрические силуэты в одежде также могут замаскировать недостатки фигуры.

Ранее в августе Васильев объяснил любовь поп-исполнительницы Ольгы Бузовой к мини-юбкам. По его мнению, подобную длину названного предмета гардероба больше всего предпочитают смелые и экстравагантные женщины. Кроме того, Васильев подчеркнул, что артистка часто носит длину мини из-за особенностей фигуры. «Бузова очень стройна. Поэтому она имеет полное право носить мини. У нее длинные ножки. Одевается она всегда эффектно, эпатажно. И это дает свои результаты. Ольга все-таки девушка очень пробивная, действительно в жизни многого добилась», — пояснил он.

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Мария Винар
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