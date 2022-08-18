Александр Васильев объяснил любовь Ольги Бузовой к мини-юбкам

Телеведущий Васильев объяснил любовь Ольги Бузовой к мини-юбкам ее стройной фигурой

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев объяснил любовь поп-исполнительницы Ольгы Бузовой к мини-юбкам. Размышлениями он поделился в интервью «7 дней».

В беседе с изданием эксперт рассказал об истории создания коротких юбок и дал несколько рекомендаций по их носке. По его мнению, подобную длину названного предмета гардероба больше всего предпочитают смелые и экстравагантные женщины. «Как говорит Надежда Бабкина, "бабы, которые ищут приключений на свою пятую точку". И с этим не поспорить. По моим прогнозам, короткие юбки точно будут носить до конца этого века», — заявил телеведущий.

Среди знаменитостей, которые любят носить упомянутую вещь, телеведущий отметил певицу Ольгу Бузову. Васильев подчеркнул, что артистка часто носит длину мини из-за особенностей фигуры. «Бузова очень стройна. Поэтому она имеет полное право носить мини. У нее длинные ножки. Одевается она всегда эффектно, эпатажно. И это дает свои результаты. Ольга все-таки девушка очень пробивная, действительно в жизни многого добилась», — пояснил он.

В июле Александр Васильев раскрыл секрет молодости народной артистки Надежды Бабкиной. Когда 72-летняя артистка стала ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале, она отдавала предпочтение фольклорному стилю. По словам Васильева, яркие цвета и характерные орнаменты все еще присутствуют в ее гардеробе. При этом сейчас знаменитость сочетает их с современными модными вещами, например, с джинсами и кроссовками.