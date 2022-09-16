Россиян предупредили об опасности запеченной в фольге еды

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности приготовления еды в фольге

Запекание еды в фольге может привести к проблемам со здоровьем, так как в ней содержатся гормоноподобные вещества ксеноэстрогены, предупредил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. В беседе с изданием «Доктор Питер» он перечислил эти и другие потенциальные опасности использования фольги для приготовления пищи.

Кутушов рассказал россиянам, что содержащиеся в фольге ксеноэстрогены, попадая в организм, «маскируются» под женские половые гормоны эстрогены и со временем могут вызвать гормональный дисбаланс. Среди других проблем со здоровьем, которые могут спровоцировать эти синтетические соединения, токсиколог назвал ожирение, дисфункцию щитовидной железы, бесплодие и рак.

Кроме того, фольга на 90 процентов состоит из алюминия, который может проникать в организм и накапливаться во внутренних органах, включая легкие, почки, щитовидную железу и мозг, напомнил Кутушов. По его словам, следствием этого может быть развитие различных заболеваний.

Ранее специалист по питанию, кандидат медицинских наук Лия Гавашели сообщила о пользе питьевых диет для очищения организма. По ее словам, так называемую прозрачную жидкую диету врачи назначают в медицинских целях, например перед колоноскопией или операцией на желудке или кишечнике.