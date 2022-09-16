Мужчина назвался Иисусом и Сатаной и отпилил себе ногу на глазах у дочери

Шеннон Кокс из США назвался Иисусом и отпилил себе часть ноги на глазах у дочери

В США 48-летнего мужчину обвинили в создании опасности для жизни и здоровья ребенка после того, как он отпилил себе часть ноги на глазах у пятилетней дочери. Его жене предъявлены аналогичные обвинения, сообщает True Crime Daile.

2 августа в округе Бун, штат Арканзас, прибывшие по вызову полицейские обнаружили у дверей дома «голого мужчину без части правой ноги». Когда правоохранители поинтересовались, обо что он так поранился, американец ответил: «О дисковую пилу».

Как оказалось, пострадавшего зовут Шеннон Кокс. Полицейские обыскали дом и обнаружили циркулярную пилу с пятнами крови и следы крови на полу и стенах. Позже выяснилось, что за ампутацией наблюдала пятилетняя дочь американца. При этом жены Кокса, Сэнди, дома не было. «Сэнди рассказала нам, что он назвался Иисусом Христом и сказал, что ей нужно наладить отношения в Господом. А потом стал агрессивным и сказал, что он — Сатана», — заявил сотрудник, допрашивавший женщину.

Когда Кокс начал вести себя агрессивно, его супруга ушла к подруге. Когда у нее спросили, почему ее дочка осталась в доме с неадекватным мужем, она ответила, что «боялась, что он убьет ее, а за дочку не переживала». Женщина заявила, что он никогда не причинял вреда ребенку.

3 августа девочку отвезли в Центр защиты детей, где она рассказала, что видела, как отец отрезал себе ногу. По мнению сотрудников центра, девочка находилась в состоянии шока и пыталась избежать разговора о случившемся.

8 сентября Шеннон и Сэнди Кокс были обвинены в создании угрозы благополучию несовершеннолетнего. Следующее заседание суда пройдет 18 сентября.

Ранее сообщалось, что в автомобиле жительницы США поселился голый «сын папы римского». Мужчина пробирался в машину по ночам и спал там.