Бывший исполнительный директор Gap купил особняк со скидкой

Бывший главный исполнительный директор Gap Мерфи купил со скидкой особняк в Малибу

Бывший главный исполнительный директор крупного ретейлера одежды в США Gap Глен Мерфи купил особняк в Малибу. Ему продали объект со скидкой, сообщает Dirt.

Мерфи и его супруга Стейси купили дом у предпринимателя Джозефа Алибранди за 42,2 миллиона долларов (более 2,5 миллиарда рублей). Впервые дом выставили на продажу за 56,5 миллиона рублей, позже цену снизили до 50 миллионов. В итоге Мерфи купил объект со скидкой.

Особняк занимает 975 квадратных метров. Внутри есть пять спален, семь ванных комнат, гостиная с камином, кухня и столовая. Из комнат открывается вид на океан. На участке оборудован гараж на три машины, терраса и площадка для барбекю.

В июле 2022 года в Малибу выставили на продажу дом, в котором жил кинокомпозитор Генри Манчини, написавший песню Moon River для фильма «Завтрак у Тиффани». За него попросили почти 13 миллионов долларов (на тот момент более 718,9 миллиона рублей).