Врач предупредила об опасности грибов с алкоголем

Врач Киселева: сочетание некоторых видов грибов с алкоголем может привести к отравлению

Сочетание некоторых видов съедобных грибов с алкоголем, а также злоупотребление ими может привести к отравлению, предупредила врач-терапевт, эндокринолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Киселева. Об этих и других потенциальных опасностях популярного продукта она рассказала в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Врач сообщила, что серьезные проблемы со здоровьем вызывает несоблюдение правил сбора грибов. Она объяснила, что грибы накапливают соли тяжелых металлов, токсичные органические вещества и радиоактивные элементы, поэтому ни в коем случае нельзя собирать их возле автомобильных и железнодорожных дорог, заводов и вредных производств.

Помимо этого, по словам Киселевой, отравиться можно, если хранить грибы более 18-24 часов в полиэтиленовых пакетах и пластиковых ведрах или неправильно их готовить.

Только некоторые грибы можно употреблять без предварительной термической обработки. Основную массу грибов необходимо вымочить и проварить в течение не менее получаса перед дальнейшим приготовлением (жаркой, засолкой). Также опасность представляет употребление некоторых грибов с алкоголем (так называемые чернильные грибы) Елена Киселева Врач-терапевт, эндокринолог ИНВИТРО-Воронеж

Однако даже при правильном хранении грибы могут начать портиться очень быстро, продолжила Киселева. Среди признаков патогенных процессов она назвала отсутствие матового блеска гриба, появление темных пятен, черных точек на поверхности шляпок, увлажнение и осклизнение плодовых тел, изменение запаха и потемнение пластинок с обратной стороны шляпки. При наличии одного или нескольких из этих признаков на грибах лучше не рисковать и воздержаться от их употребления в пищу, добавила врач.

В заключение Киселева напомнила, что грибы считаются продуктом, который тяжело усваивается организмом. Они противопоказаны при наличии и обострении любых заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как колит, панкреатит, язвенная болезнь, гастрит, почечная или печеночная недостаточность.

Ранее диетологи Мария Лебедева и Кристина Плотникова рассказали о неожиданных полезных свойствах грибов. В частности, в данном продукте содержатся витамины В2 и В3 и медь, которая важна для поддержания энергетического баланса в организме, пояснили специалистки.