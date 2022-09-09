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Диетологи рассказали о неожиданных полезных свойствах грибов

Диетолог Кристина Плотникова: вешенки и шампиньоны полезны при ожирении

Фото: Jesse Bauer / Unsplash

Грибы богаты калием, необходимым для работы сердца, витаминами группы В, к тому же вешенки и шампиньоны полезны при ожирении, утверждают диетолог ярославской клиники «РЖД-Медицина» Мария Лебедева и диетолог Кристина Плотникова. Они рассказали «Ленте.ру» о неожиданных полезных свойствах грибов.

По словам диетологов, грибы помогают разнообразить рацион и обогащают его питательными и биологически активными веществами. Например, витамин D влияет на усвоение кальция и здоровье костей, а витамины группы В необходимы для поддержания энергии, рассказала Лебедева.

Белые грибы содержат витамины В2 и В3, богаты медью, которая важна для поддержания энергетического баланса в организме

Мария ЛебедеваДиетолог

Содержащиеся в грибах пребиотики стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике и укрепление иммунитета, добавила она. Также, по ее словам, грибы содержат клетчатку, которая крайне важна для пищеварения, и калий, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы.

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Грибы практически не содержат калорий, а от чувства голода избавляют надолго, заявила диетолог Кристина Плотникова. К тому же грибы богаты медью и цинком, который снижает тягу к сладкому. Антиоксиданты в составе грибов помогают защищать клетки организма от окисления, тем самым замедляя процесс старения, отметила она.

Вешенки и шампиньоны можно употреблять при ожирении, они улучшают обмен веществ

Кристина ПлотниковаДиетолог

Белки грибов богаты лизином, треонином, лейцином, триптофаном и другими аминокислотами, которых мало в растительной пище. Также Плотникова обратила внимание, что грибы снижают уровень «плохого» холестерина благодаря содержанию клетчатки, которая заодно помогает регулировать уровень сахара в крови.

Но не стоит употреблять грибы в сыром виде, так как в них содержится яд агаритин, который разрушается только при нагревании, предупредила диетолог Лебедева.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Стукова назвала грибы вредным для детей и беременных женщин продуктом. По ее словам, организм детей младше 10 лет грибы попросту не усваивает.

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Вера Владзиевская
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