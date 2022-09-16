Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что волновалась во время съемок шоу «Голос 60+»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, заменившая шоумена Дмитрия Нагиева в музыкальной программе «Голос 60+» на Первом канале, рассказала о волнении из-за съемок в проекте. Подробности она раскрыла в интервью РБК.

Гузеева призналась, что формат передачи был для нее незнаком, и поэтому во время съемок она испытывала волнение, была в «таком полуобморочном состоянии». При этом, как отметила телеведущая, ей понравилось работать с участниками «Голоса». «Они все, абсолютно все, яркие индивидуальности. Я благодарна судьбе, что у меня есть такой шанс — общаться с интересными людьми. Их сцена не испортила, не избаловала», — высказалась она.

Ведущая подчеркнула, что считает уже всех вокалистов победителями. Также Гузеева заявила, что ей гораздо приятнее общаться с участниками передачи, чем со знаменитостями. «Как в шоу-бизнесе принято, когда все чрезмерно много шутят, и ты устаешь уже на второй минуте общения, потому что невозможно быть искренней с такими пластмассовыми людьми. (...) На "Голосе" таких нет, здесь все искренние и настоящие», — добавила она.

О том, что Гузеева заменит Нагиева в шоу «Голос 60+», стало известно в середине августа. Актриса призналась, что предложение стать ведущей шоу стало для нее неожиданностью. Также она сообщила, что готова к критике в свой адрес. Сам же Дмитрий Нагиев, как рассказал генпродюсер Первого канала Юрий Аксюта, взял творческий отпуск.