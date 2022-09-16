Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата

Блогерша Стеф Динс из-за поднятых бровей подстригла челку короче, чем рассчитывала

Фото: @dinsdaledimmadome

Блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 56 тысяч человек.

Девушка рассказала, что решила самостоятельно сделать себе прическу. При этом она сосредоточилась на том, чтобы срезать пряди ровно, и не обратила внимания, что во время данного процесса подняла вверх брови. Так, вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.

В свою очередь, вначале на размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала, что в положении с приподнятыми бровями пряди прикрывали ей лоб, а с опущенными — доходили до его середины. В то же время в конце видео Динс заплакала перед камерой.

В августе сообщалось, что блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом @rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, призналась клиентка в слезах. Вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до трансформации — девушка обладала длинными локонами. Затем юзерша продемонстрировала новую прическу — короткие, торчащие в разные стороны пряди.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений
Названы сроки появления спутниковой связи в iPhone за пределами США
Влиятельный сухумский вор в законе Антимоз Кухилава умер в 65 лет
Бородина вспомнила «самые ужасные ситуации из детства»
В российском городе семимесячный ребенок погиб от удушья
Акции американского техногиганта рухнули
Водитель врезался в ограждение военно-морской базы США и умер
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее с помощью одежды
На концерте рок-группы Panic! At The Disco произошел пожар
В российском городе водитель автобуса погнался за пассажиром и попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.