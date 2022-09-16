Девушка подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата

Блогерша Стеф Динс из-за поднятых бровей подстригла челку короче, чем рассчитывала

Блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписаны 56 тысяч человек.

Девушка рассказала, что решила самостоятельно сделать себе прическу. При этом она сосредоточилась на том, чтобы срезать пряди ровно, и не обратила внимания, что во время данного процесса подняла вверх брови. Так, вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.

В свою очередь, вначале на размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала, что в положении с приподнятыми бровями пряди прикрывали ей лоб, а с опущенными — доходили до его середины. В то же время в конце видео Динс заплакала перед камерой.

В августе сообщалось, что блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом @rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, призналась клиентка в слезах. Вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до трансформации — девушка обладала длинными локонами. Затем юзерша продемонстрировала новую прическу — короткие, торчащие в разные стороны пряди.