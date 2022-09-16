Акула запрыгнула в лодку, ударила по щеке подростка и попала на видео

В США акула-мако запрыгнула в рыбацкую лодку и ударила подростка по щеке

У берегов штата Мэн, США, акула запрыгнула в рыбацкую лодку, ударила подростка по щеке и попала на видео. Об этом сообщается на сайте телеканала WHSV-TV.

16-летний Камерон Синклер работает помощником своего дедушки Дэвида. Мужчина организует ловлю акул для клиентов, ставит на пойманных хищниках метки, а затем выпускает их обратно в воду.

По словам Камерона, свою первую акулу он поймал, когда ему было четыре года. Он добавил, что чаще всего им с дедом попадаются голубые акулы, но в один августовский вечер на наживку клюнула двухметровая мако.

Момент, когда она буквально запрыгнула в лодку и шлепнула Камерона по щеке, попал на видео благодаря отцу подростка, снимавшего рыбалку с моста. В итоге никто не пострадал, а акула вернулась обратно в воду.

Камерона очень впечатлила эта рыбалка. «Когда видишь, как такая рыбина летит прямо с неба и приземляется у тебя перед носом, — это впечатляет», — сказал он.

Акула-мако — крупная акула семейства сельдевых акул. Считается одной из самых опасных и быстрых акул в мире и может развивать скорость до 74 километров в час. Представители вида славятся своим умением выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Массачусетс в США акула выпрыгнула из воды и приземлилась на рыбаков, находившихся на палубе яхты. В результате произошедшего никто не пострадал.