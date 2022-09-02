Самая быстрая акула в мире запрыгнула на палубу яхты и попала на видео

Daily Mail: самая быстрая акула в мире выпрыгнула из воды и приземлилась на рыбаков

У берегов штата Массачусетс в США акула выпрыгнула из воды и приземлилась на рыбаков, находившихся на палубе яхты. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Daily Mail.

Рыбаки на борту чартерной яхты компании Sea Ventures наблюдали за акулой-мако, которая считается самой быстрой акулой в мире и может развивать скорость до 74 километров в час. Хищная рыба выпрыгивала из воды на расстоянии около девяти метров от них. Один из рыбаков поймал хищную рыбу на удочку, и она пыталась высвободиться.

Спустя несколько секунд еще одна акула выпрыгнула из воды и приземлилась прямо на мужчин, которые находились на палубе. На записи произошедшего видно, что один из них успел отбежать, еще двое замешкались.

В Sea Ventures сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Рыбе поставили метку, чтобы за ее перемещениями можно было следить, после чего отпустили.

Ранее сообщалось, что в Австралии огромный крокодил выскочил из воды и запрыгнул на борт лодки с рыбаками. По утверждению очевидцев, длина рептилии составляла не меньше пяти метров.

