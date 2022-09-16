Медсестра хосписа рассказала о необычном случае на работе

Медсестра хосписа рассказала, как пациент увидел умершего человека и попросил ее отойти

Медсестра хосписа Пенни Смит (Penny Smith) в ролике, опубликованном в TikTok, рассказала о необычном случае на работе. По ее словам, однажды умирающий пациент попросил ее уйти в сторону, так как она перекрывала человека, который привиделся ему.

«Когда человек умирает, для него нормально говорить, что он видит покойных людей или питомцев, которых он любил», — отметила медсестра. По ее словам, обычно эти люди мерещатся умирающим прямо над ними или в углу палаты.

«Однажды у меня был пациент, который попросил меня отодвинуться, потому что я мешала ему смотреть на человека, который появился перед ним», — вспомнила Смит. Специалист посоветовала не переубеждать умирающего человека в том, что в комнате никого нет. «Их уход из жизни сопровождается такими видениями, просто поддержите их», — заключила она.

Ранее медсестра хосписа назвала главные ошибки, которые люди совершают, когда их близкие уходят из жизни. Она рассказала, что не стоит заставлять умирающих есть и пить, а также отказываться от введения им обезболивающих препаратов.