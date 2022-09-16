Венгрия ответила на решение Европарламента признать страну автократией

Премьер Венгрии Орбан назвал смешным признание страны автократией Европарламентом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение Европарламента признать Венгрию автократией «политической пропагандой и памфлетом» и отметил, что европейские депутаты далеко не в первый раз выступают с обвинениями в адрес Будапешта. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, это не объективное суждение, а партийно-политическая атака против Венгрии.

«Что касается решения Европейского парламента, я нахожу его смешным. Мы только потому смеемся над этим, что нам уже скучно, это надоевшая шутка, они уже в третий или четвертый раз принимают в Европейском парламенте резолюцию, осуждающую Венгрию», — сказал Орбан.

Он также отметил, что за резолюцию проголосовали левые партии, в то время как правые выступили на стороне Венгрии.

Ранее Европарламент выступил с заявлением, что Венгрия больше не может считаться демократией, и призвал Еврокомиссию принять срочные меры.