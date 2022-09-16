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Европарламент признал Венгрию автократией

Европейский парламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией

Фото: Gabriel Miklós / Unsplash

Европейский парламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией и призвал Еврокомиссию принять срочные меры. Об этом сообщает Deutche Welle (внесен в реестр иностранных СМИ-иноагентов).

Депутаты Европарламента в ходе голосования 15 сентября осудили «скатывание» Венгрии к авторитаризму, назвав государство премьер-министра Виктора Орбана «электоральной автократией».

В пресс-релизе Европарламента говорится, что «Венгрия больше не может считаться полноценной демократией». Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов (433 голоса) проголосовали за отчет, в котором говорится, что отсутствие реакции со стороны ЕС позволило Венгрии принять «гибридный режим электоральной автократии».

Ранее аналитики Foreign Policy назвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европейском союзе (ЕС), поскольку его политика зачастую не соответствовала курсу политического блока на эскалацию напряженности. По словам авторов статьи, венгерский политик с самого начала российской спецоперации на Украине избегал прямой критики в адрес Москвы и выступал против санкций на поставки энергоносителей из России.

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Виктория Кондратьева
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