Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Индонезия пожаловалась на невозможность купить нефть из России из-за скидок

Индонезия не купила российскую нефть из-за ее нехватки на фоне дешевизны, заявил министр

Фото: Yusuf Ahmad / Reuters

Индонезия не смогла купить российскую нефть, несмотря на ранее анонсированные сделки, поскольку на практике ее не хватает, заявил министр энергетики азиатской страны Арифин Тасриф. Его слова цитирует РИА Новости.

«Мы еще не купили ее, потому что товара просто нет в наличии», — пожаловался он в ответ на вопрос журналистов о прогрессе в закупках.

По словам Тасрифа, спрос на нефть из России высок на фоне ее сравнительной дешевизны. Российская сторона предлагает покупателям скидки, которые для Urals в первой половине сентября составляли около 20 долларов за баррель по отношению к сорту Brent, в отдельные месяцы дисконт доходил до 30 процентов.

О возможности наладить импорт нефти из России президент Индонезии Джоко Видодо говорил ранее в сентябре. По его словам, это необходимо, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил корректировку плана спецоперации
Ремонт iPhone упростили
Путин отреагировал на решение о санкциях против детей Кадырова
Индонезия пожаловалась на невозможность купить нефть из России из-за скидок
Путин ответил на решение Украины отказаться от переговоров фразой «флаг в руки»
Россиян предупредили о риске прослушивания разговоров через смартфон
Одну категорию россиян захотели освободить от налога при продаже земли
Почетный президент РФС высказался о шансах Кокорина вернуться в сборную России
Путин высказался об ударах ВС России фразой «будем считать это предупреждением»
Путин отреагировал на заявление Киева о контрнаступлениях ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.