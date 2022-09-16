Кадыров заявил о создании еще одного подразделения «Ахмат»

Кадыров сообщил о создании в Чечне еще одного подразделения ОМОНа «Ахмат-1»

В Чечне создали еще одно подразделение ОМОНа «Ахмат-1». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем», — написал Кадыров.

По его словам, второй хорошей новостью является то, что новое подразделение — это «не предел». Глава Чечни подчеркнул, что «желающих поставить у себя во дворе трофейный "Хаймерс" хоть отбавляй».

Ранее Кадыров описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для специальной военной операции на Украине. По его мнению, для этого глава каждого региона может «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».