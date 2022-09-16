Пульмонолог предупредила о живущих в кальяне инфекциях

Врач Маринэ Гамбарян: курение кальянов грозит туберкулезом

Курение кальянов грозит инфекционными заболеваниями, в частности туберкулезом, предупредила врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. О живущих в кальяне инфекциях она рассказала в беседе с Ura.ru.

По словам пульмонолога, в трубках кальянов могут развиться разные инфекции, включая вирусные, бактериальные и даже туберкулез. «Если мундштуки заменимы, то в шлангах все остается. Трубки являются отличной средой для размножения бактерий, там тепло и сыро», — предостерегла она, добавив, что инфекцию подхватить рискуют люди, которые курят кальяны в группах или в публичных местах.

Кроме того, продолжила она, кальяны могут быть вреднее сигарет. «Это тот же табак, там есть смолы, дым поступает в легкие, содержатся ароматизаторы. И полная кальянная сессия равносильна 10-20 сигаретам. То есть эффект сравним с курением обычных сигарет и воздействием на здоровье», — заключила Гамбарян.

Ранее торакальный хирург и онколог Андрей Нефедов рассказал, что современные средства курения являются одной из причин развития рака. Электронные сигареты и вейпы так же вредны для легких, как и обычный табак, уточнил он.