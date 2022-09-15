Электронные сигареты назвали причиной рака

Онколог Нефедов пояснил, что вейпы и обычные сигареты одинаково вредны для легких

Электронные сигареты и вейпы так же вредны для легких, как и обычный табак, рассказал торакальный хирург и онколог Андрей Нефедов. В интервью «Известиям» он пояснил, что современные средства курения являются одной из причин развития рака.

Рак легких развивается из-за попадания содержимого сигарет и табакосодержащих устройств в легкие посредством ингаляции, пояснил онколог. Он назвал курение одним из факторов, повышающих риск развития бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и других серьезных заболеваний.

Нефедов отметил также, что в электронных сигаретах содержится никотин и глицерин, пагубно сказывающийся на здоровье легких. При попадании в организм глицерин образует пленку, которая стягивает легкие и мешает человеку дышать. К тому же в вейпах и в электронных сигаретах есть канцерогены, вредящие всему организму, добавил онколог.

Врач напомнил, что на доказательство вреда обычных сигарет потребовались десятилетия. Исследование вреда современных средств курения только начато. «Уже доказали, что курение сигарет вызывает рак легкого. В случае с электронными сигаретами и вейпами доказать прямую связь с раком легкого пока невозможно — прошло недостаточно времени, — пояснил Нефедов. — Однако механизм воздействия этих девайсов и их состав позволяет утверждать с высокой вероятностью, что они могут вызвать такие же последствия».

Онколог посоветовал отказаться от вредной привычки ради здоровья легких. Если же сделать этого не получается, требуется регулярно проходить обследования, чтобы выявить рак на ранних стадиях.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев развеял популярный миф о способе бросить курить. Он отметил, что, вопреки устоявшемуся мнению, полезная еда не поможет избавиться от вредной привычки.

