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Врач развеял популярный миф о способе бросить курить

Диетолог Калинчев заявил, что полезная еда не поможет человеку бросить курить

Фото: Pixabay

Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru развеял популярный миф о том, что полезная еда может помочь человеку бросить курить. По его словам, этот способ не является действенным.

«Наверняка многие слышали, что бросание курить сопровождается набором веса, часто весьма значительным. Причина обычно банальна: люди начинают заедать стресс из-за отказа от ритуала, который приносил удовольствие. Поедая что-то вкусное, люди стараются с помощью еды также получить удовольствие и заменить одно другим. К сожалению, никакая полезная еда тут не поможет. Ее просто много не съесть по разным причинам», — заявил специалист.

Он отметил, что некоторые курильщики не в состоянии самостоятельно справиться со своей зависимостью, в связи с чем им необходимо как можно скорее обратиться за помощью к наркологу, который поможет им разобраться с данной проблемой. Врач пояснил, что такие обладатели вредной привычки нуждаются в психиатрической помощи. Также Калинчев подчеркнул, что сложнее всего отказаться от курения тем, у кого имеется тяжелая психическая и физическая зависимость.

Ранее медики раскрыли влияние курения на красоту и молодость кожи. По словам терапевта и косметолога Ахмеда Эль Мунтасара, названная привычка вызывает преждевременное старение кожи, снижает ее эластичность и замедляет регенерацию тканей.

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Марина Совина
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