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Врачи раскрыли влияние курения на красоту и молодость кожи

Косметолог Мунтасар: курение вызывает преждевременное старение кожи и экзему

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Редакторы модного журнала Glamour совместно с врачами раскрыли влияние табачного дыма на красоту и молодость кожи. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам терапевта и косметолога Ахмеда Эль Мунтасара, названная привычка вызывает преждевременное старение кожи, снижает ее эластичность и замедляет регенерацию тканей. Помимо этого, повышается риск развития таких заболеваний, как экзема и псориаз. «Табачный дым сужает кровеносные сосуды и препятствует поступлению кислорода в ткани кожного покрова», — рассказал врач.

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Глава медицинского отдела Skin+Me и доктор Джейсон Томсон, в свою очередь, отметил, что во время исследований в одной сигарете было обнаружено около семи тысяч токсичных химических веществ, которые могут попадать на кожу непосредственно из дыма или через кровоток в процессе курения. В результате кожа выглядит тусклой и безжизненной, поясняет эксперт.

Косметолог Натали Келли обратила внимание читательниц издания на то, что курение также может привести к сухости кожного покрова и его провисанию. Помимо прочего, возрастает вероятность появления глубоких морщин и гусиных лапок на лице. «Никотин нарушает выработку коллагена, явными признаками которого являются преждевременные морщины вокруг рта и тонкие линии вокруг глаз», — заключила специалистка.

В июне российский пульмонолог Елена Питиримова рассказала об изменениях во внешности человека при отказе от курения. Так, у людей, отказавшихся от никотина, кожный покров снова приобретет здоровый оттенок, вновь станет упругим и увлажненным.

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Мария Винар
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