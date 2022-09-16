Жителей Херсона предупредили об опасности повторного ракетного удара

В администрации Херсонской области предупредили об опасности повторного ракетного удара

В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара по городу. Об этом администрация Херсонской области предупредила в своем Telegam-канале.

Местные власти попросили граждан «сохранять спокойствие и обходить административные здания». «По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий», — добавили в администрации региона.