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Жителей Херсона предупредили об опасности повторного ракетного удара

В администрации Херсонской области предупредили об опасности повторного ракетного удара

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара по городу. Об этом администрация Херсонской области предупредила в своем Telegam-канале.

Местные власти попросили граждан «сохранять спокойствие и обходить административные здания». «По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий», — добавили в администрации региона.

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Алевтина Запольская
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