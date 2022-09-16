Пять ракет HIMARS упали в центре Херсона

Пять ракет РСЗО HIMARS упали рядом со зданием администрации Херсона

Не менее пяти ракет американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS упали рядом со зданием городской администрации в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.

В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоуcов подтвердил попадание снарядов по зданию администрации. Одна из ракет попала непосредственно в сооружение.

Ранее в сети появились кадры удара Вооруженных сил Украины по центру Херсона около здания администрации. На снятых кадрах можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен специальных служб.