Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пять ракет HIMARS упали в центре Херсона

Пять ракет РСЗО HIMARS упали рядом со зданием администрации Херсона

Фото: Максим Тищенко / ТАСС

Не менее пяти ракет американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS упали рядом со зданием городской администрации в центре Херсона, передает корреспондент РИА Новости.

В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоуcов подтвердил попадание снарядов по зданию администрации. Одна из ракет попала непосредственно в сооружение.

Ранее в сети появились кадры удара Вооруженных сил Украины по центру Херсона около здания администрации. На снятых кадрах можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен специальных служб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Центробанк понизил ключевую ставку
18-летний хакер взломал Uber и потребовал поднять зарплату водителям
Российский губернатор объявил об отправке на Украину почти 1000 добровольцев
Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Париж
Европейский суд по правам человека упразднил должность судьи от России
Глава ЕК потребовала поставить Украине западные танки
В российском городе заметили баннер с картой России без Крыма
В Херсоне назвали удар по зданию администрации подлым терактом
IBU продлил отстранение российских биатлонистов
Тренер сборной Грузии призвал футболистов-соотечественников покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.