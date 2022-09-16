Замглавы администрации Херсонской области прокомментировал удар по Херсону

Стремоусов: украинская ракета HIMARS попала в здание администрации Херсонской области

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоуcов подтвердил попадание снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию администрации в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, число погибших в результате ракетного удара неизвестно. Власти продолжают выяснять обстоятельства. Рядом с областной администрацией упало не менее пяти снарядов. Одна из ракет попала непосредственно в здание. Известно минимум об одном погибшем человеке.

Ранее в сети появились кадры удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона около здания администрации. На снятых кадрах можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен специальных служб.