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Удар по центру Херсона попал на видео

В сети опубликовали видео удара по центру Херсона

В сети появились кадры удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Херсона около здания администрации. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На снятых кадрах можно увидеть большой столб дыма, также слышны звуки сирен специальных служб.

Сообщается, что упало не менее пяти ракет. В результате обстрела есть погибшие и раненые, передает корреспондент агентства.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о концентрации наемников у границ региона. «Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников», — рассказал он.

Кристина Есикова
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