Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне сообщили о концентрации наемников у границ региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о концентрации наемников у границ региона

Фото: Sgt. Agustin Montanez / Globallookpress.com

Сконцентрированные на границе Херсонской области украинские войска состоят преимущественно из наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — рассказал он.

Материалы по теме:
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС. Что произошло на Украине за последние дни?
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС.Что произошло на Украине за последние дни?
12 сентября 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

Стремоусов назвал оккупационным киевский режим и заявил, что на Украине «фактически сколотили четвертый рейх», который, по его мнению, состоит из групп нацистов и наемников. Замглавы области уверен, что людей в украинскую армию загнали силой с улиц и используют в качестве живого щита как пушечное мясо.

«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», — отметил он.

Ранее в Херсонской области российские войска отбили попытку Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили о тактическом окружении части украинских войск
Посол России в Швеции предрек Киеву скорый конец в случае настоящей войны
В НАСА оценили конкуренцию с Россией и Китаем
США закрыли возможности для развития российской электроники
Россиянин предстанет перед судом за убийство жены молотком во время ссоры
Россия рассказала о проблемах с продовольствием в мире на фоне санкций
В Киргизии заявили о росте числа пострадавших из-за обострения на границе
Российский суд отправил в СИЗО находившегося 12 лет в розыске маньяка
Россия обвинила в США в краже денег правительства Венесуэлы
К IKEA выдвинули требования при уходе из российского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.