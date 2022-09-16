В Херсоне сообщили о концентрации наемников у границ региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о концентрации наемников у границ региона

Сконцентрированные на границе Херсонской области украинские войска состоят преимущественно из наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — рассказал он.

Стремоусов назвал оккупационным киевский режим и заявил, что на Украине «фактически сколотили четвертый рейх», который, по его мнению, состоит из групп нацистов и наемников. Замглавы области уверен, что людей в украинскую армию загнали силой с улиц и используют в качестве живого щита как пушечное мясо.

«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», — отметил он.

Ранее в Херсонской области российские войска отбили попытку Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод.