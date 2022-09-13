В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ

В Херсонской области отбили попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе Давыдова Брода

В Херсонской области ВС РФ отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, ВСУ пытаются использовать тактику прорыва малыми группами.

Стремоусов подчеркнул, что Давыдов Брод «на замке», а очередные заявления украинской стороны о прорыве линии обороны не соответствуют действительности. Он добавил, что украинские войска пытаются пробиться на этом участке фронта уже несколько месяцев, но безрезультатно. «Попытка прорыва на Давыдовом Броде не просто была, они постоянные. Наши ребята стоят героически», — заявил он.

Накануне в Херсонской области сообщили о серьезных потерях Вооруженных сил Украины в ходе попытки контрнаступления на регион. По словам Стремоусова, армия противника лишились около 3500 солдат.

