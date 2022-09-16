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К IKEA выдвинули требования при уходе из российского региона

Губернатор Ленобласти Дрозденко выдвинул требования к IKEA при уходе из региона

Фото: Ashish Vaishnav / Globallookpress.com

В случае ухода из Ленинградской области компания «ИКЕА Индастри Тихвин» должна передать компанию в аренду или продать свой бизнес. Такие требования к подразделению шведской IKEA в России выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко, передает РИА Новости.

«Либо аренда, либо выкуп. Все в лицензионном русле», — заявил Дрозденко. Он добавил, что целью выдвинутых требований является сохранить производство.

«ИКЕА Индастри Тихвин» — это лесопильный завод и мебельная фабрика. Фабрика была зарегистрирована в 2000 году, она принадлежит компании IKEA и входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Должном генерального директора предприятия занимает Вадим Щербаков.

1 сентябре завод IKEA в Ленобласти возобновил работу под прежним названием в рамках предпродажной подготовки. На данный момент на фабрике работают около 500 рабочих — половина от прежнего штата сотрудников. Согласно планам, предпродажная подготовка продлится до конца 2022 года, затем производства выкупит новый собственник.

Александра Качан
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