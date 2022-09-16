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Стало известно о попытках украинских диверсантов пройти через линию фронта

Запорожские власти рассказали о попытках украинских диверсантов пройти через линию фронта

Фото: РИА Новости

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно пытаются пройти через линию фронта в Запорожской области, но эти попытки пресекаются. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас постоянно ДРГ и небольшие штурмовые группы и прочие пытаются просочиться на освобожденную территорию Запорожской области, иногда пытаются совершить разведку боем. Но все попытки для них заканчиваются очень плохо», — заявил Рогов.

Также стало известно, что украинская армия стягивает к линии соприкосновения большое количество личного состава и техники, в том числе РСЗО HIMARS и гаубиц М777.

9 сентября сообщалось, что Киев попытался высадить десант через Днепр в Запорожской области в районе Каменки-Днепровской. Таким образом, считают местные власти, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прощупать оборону союзных сил.

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Алевтина Запольская
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