Стилист рассказал о способах отличить брендовую вещь от подделки

Стилист Лисовец призвал россиян не одеваться в одежду с логотипами брендов

Нося подделку, можно выглядеть стильно и дорого, считает стилист Владислав Лисовец. Однако для этого сначала нужно позволить себе купить оригинал, добавил он. Эксперт в области моды в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как отличить подделку от оригинального товара.

В первую очередь Лисовец посоветовал обращать внимание на цену. Подделка всегда будет стоить намного дешевле оригинала. «Во-первых, оригинальное всегда продается в хороших, уважающих себя магазинах и всегда стоит дорого», — высказался стилист.

Если вещь стоит дешевле оригинала процентов на 30-40, это подделка. У нас есть социальные сети, есть интернет и мы можем зайти и посмотреть сколько это стоит в мире, в Европе. Если вы понимаете, что везде оно стоит 200 долларов, а здесь 50, то покупая вещь вы должны прямо сразу себе сказать, что вы покупаете подделку, потому что сказок не бывает Владислав Лисовец стилист

Также, в отличие от брендовой вещи, подделка будет хуже по качеству, добавил эксперт в области моды. Однако не всегда простой обыватель сможет с ходу обратить внимание на те нюансы, по которым профессионал определит что перед ним: фейк или оригинал.

«Про швы говорить не будем. Тут уже у каждого в зависимости от внутренней культуры, жизненного опыта и образа жизни требования к качеству свои. Но на что порекомендую обратить внимание: на написание принтов, плюс написание шрифтов, плюс лого, плюс бирка. Бирка на подделках всегда сделана из тряпки. Она похожа на оригинал, но всегда видно, что ее шили где-то на коленке. Также обращайте внимание на упаковку. Если речь идет о том, что продается в упаковке, то это, как правило, штампованные коробки из картона плохого качества», — заключил Лисовец.

Еще один нюанс, который выдает подделку, это цвет, заявил стилист. «Нужно всегда смотреть, есть ли такая вещь в оригинале. Как правило, подделка отличается по цвету. Невозможно подогнать цвет и сделать его точно таким же, каким он был в оригинале, на показе. Он, как правило, или темнее, или светлее, или более грязный», — поделился специалист.

Подделка — всегда немножко недоуровень. Если вы так себя ощущаете и сами отдаете себе отчет, что пока недотягиваете до этого уровня то, конечно, покупайте себе подделку. Любой уважающий себя человек, человек со вкусом и гордостью, лучше купит себе простые вещи, пусть и безымянные, и будет в этом прекрасно выглядеть Владислав Лисовец стилист

По его словам, в подделке тоже можно выглядеть стильно и дорого. «Но надо состояться и иметь возможность носить оригинал, — заключил эксперт в области моды. — Когда вы сможете себе позволить купить и носить оригинал, вы с таким же достоинством будете носить подделку, и никто никогда в жизни не догадается, что на вас не брендовая вещь. А если человек ни финансово, ни морально не готов к оригиналу, его всегда выдаст взгляд, который сразу кричит, что все это не по-настоящему».

Также стилист посоветовал «не обвешиваться логотипами». Это касается как оригинальных вещей, так и подделок. «Как правило, недалекие, примитивные люди обвешивают себя лого. Это даже касается людей с достатком. Обвешивающие себя сверху донизу логотипами люди — это всегда показатель мещанства, бескультурья и неумения правильно преподносить себя и вещи», — высказался специалист.

Лого — это хорошо, это всегда приятно, это очень помогает спинке ровно держаться, но его не должно быть много. Это не должно превращаться в образ жизни в плане погони за брендом. Так, на мой взгляд, человек всем кричит о том, что его не существует, а существуют хорошо распиаренные логотипы, и таким образом он пытается зацепиться в обществе Владислав Лисовец стилист

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