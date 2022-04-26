Девушка раскрыла способ купить одежду люксовых брендов за бесценок

Эбигейл Мастерс назвала секонд-хенды способом покупать люксовую одежду за бесценок

Жительница Англии раскрыла способ покупать дорогую одежду за бесценок. Соответствующий материал публикует The Sun.

22-летняя Эбигейл Мастерс из графства Кент работает в стартапе по продаже подержанной одежды Finds и делится рекомендациями по подбору люксового гардероба в своих социальных сетях. В одной из последних публикаций она показала костюм марки Chanel, купленный за 20 фунтов стерлингов (1920 рублей), и несколько футболок Fendi стоимостью пять фунтов стерлингов (460 рублей).

«Секонд-хенды — это не магазины в торговом центре, вы должны приложить усилия, чтобы найти вещи и сбить цену. Вот почему я люблю их, это похоже на охоту», — делится Мастерс. Отмечается, что за несколько лет блогерша собрала коллекцию дизайнерских вещей, которые большинство ее ровесниц не смогли бы себе позволить.

По словам юзерши, в таких магазинах лучше торговаться, чтобы сбить цену на товары с дефектами. «Я проверяю каждый раздел. В детском отделе могут попасться отличные футболки, а в мужском — блейзеры и оверсайз-рубашки. Я даже заглядываю в отдел пижам и нижнего белья в поисках брендовых комбинаций», — заключила девушка.

Ранее в апреле блогерша похвасталась свадебным платьем, купленным в секонд-хенде за 400 рублей, и удивила пользователей сети. Юзерша с никнеймом girlygrrlstyle отметила, что не планирует свадьбу, так как пребывает в счастливом браке 19 лет. Тем не менее она приобрела наряд для церемонии и запечатлела себя на камеру в образе невесты. Автор видео позировала в кружевном платье с корсетным лифом, расшитым бисером поясом и шлейфом. Образ дополнили фата с ажурным кантом и букет цветов.