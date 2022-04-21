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Блогерша купила свадебное платье за 400 рублей и удивила подписчиков

The Sun: блогерша купила свадебное платье в секонд-хенде и восхитила пользователей сети

Кадр: @girlygrrlstyle / TikTok

Блогерша похвасталась свадебным платьем, купленным в секонд-хенде за 400 рублей, и удивила пользователей сети. На ее TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом girlygrrlstyle отметила, что не планирует свадьбу, так как пребывает в счастливом браке 19 лет. Тем не менее женщина приобрела наряд для церемонии и запечатлела себя на камеру в образе невесты. Автор видео позировала в кружевном платье с корсетным лифом, расшитым бисером поясом и шлейфом. Данный образ дополняли фата с ажурным кантом и букет цветов.

Женщина пояснила, что купила изделие в благотворительном магазине за 3,8 фунта стерлингов (приблизительно 400 рублей). Блогерша призналась, что не смогла пройти мимо выгодного предложения. Кроме того, приобретение восхитило ее подписчиков. «Как мило!», «Очень красиво смотрится на вас», «Вы можете перепродать его и заработать деньги», — писали в комментариях под размещенным в сети роликом.

Ранее в апреле блогерша Жанелль Халткуист превратила старое свадебное платье с барахолки в стильную вещь. Американка призналась, что хотела сэкономить на подготовке к свадьбе, и по этой причине отправилась за нарядом на благотворительную распродажу. Подвенечное платье с длинным шлейфом и фигурным декольте обошлось девушке в около 1300 рублей. Невеста изменила его на современный лад и получила тысячи комплиментов от пользователей сети.

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Карина Черных
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