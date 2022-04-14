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Блогерша преобразила старое свадебное платье своими руками и удивила подписчиков

The Sun: блогерша Жанелль Халткуист превратила платье с барахолки в стильную вещь

Кадр: @mrs.hultquist / TikTok

Американская блогерша Жанелль Халткуист преобразила старое свадебное платье своими руками и удивила подписчиков. На соответствующий ролик в TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Как сообщает издание, американка решила сэкономить на подготовке к свадьбе. По этой причине девушка купила подержанное платье на благотворительной распродаже за 12 фунтов стерлингов (около 1300 рублей). Подвенечный наряд был оформлен длинным шлейфом, фигурным декольте и отделкой из кружева.

Объемные рукава, по мнению юзерши, делали вещь старомодной, поэтому она решила изменить платье на современный лад. Тогда блогерша отпорола рукава, оставив при этом широкие бретели. Кроме того, невеста добавила к платью карманы. Результат Халткуист запечатлела на видео.

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Упомянутый ролик стал вирусным, набрав более 3,3 миллиона просмотров, и удивил пользователей сети. «Не могу представить, как вам удалось превратить старое платье в абсолютно новое», «Как красиво! Творческий подход поражает!», «Выглядит потрясающе на вас! Идея с карманами — без слов!», «Да, это идеально», — писали в комментариях.

Ранее в апреле девушка нашла простой способ превратить дешевые сандалии в копию Dr. Martens. Блогерша призналась, что брендовая пара оказалась ей не по карману, поэтому она приобрела бюджетный аналог и приблизила его сходство с оригиналом с помощью простого маркера. Лайфхак позволил юзерше сэкономить около девяти тысяч рублей.

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Карина Черных
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