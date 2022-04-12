Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша нашла легкий способ превратить дешевые сандалии в копию Dr. Martens

The Sun: блогерша превратила дешевые сандалии в копию Dr. Martens с помощью маркера

Кадр: @sapphoes

Блогерша нашла легкий способ «превратить» дешевые сандалии в копию популярной обуви Dr.Martens и сэкономила около девяти тысяч рублей. Лайфхаком из TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом sapphoes призналась, что давно мечтала приобрести сандалии известного английского бренда Dr. Martens, отличительная черта которых — фирменная желтая строчка вдоль ранта. Обувь, по словам девушки, оказалась ей не по карману: стоимость пары начиналась от 100 фунтов стерлингов (приблизительно 11 тысяч рублей).

Блогерша обнаружила похожую модель из черной кожи с контрастной строчкой в магазине другого бренда, название которого не раскрывается. Покупка обошлась ей в 19 фунтов стерлингов (около 2,1 тысячи рублей). С помощью маркера пользовательница сети перекрасила светлые нити вдоль подошвы в желтый цвет.

Материалы по теме:
Пообносились Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
ПообносилисьПочему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
29 мая 2018
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020

Подписчики принялись комментировать ролик и благодарить девушку за лайфхак. «Это гениально!», «Я должен сделать это со своими ботинками», «Это очень умно», — писали юзеры.

Ранее в марте британка Джордан Ли поделилась способом, который помог ей превратить пару туфель за 735 рублей в копию Christian Louboutin и сэкономить около 77 тысяч рублей. Девушка купила бежевую обувь в супермаркете и перекрасила подошву в алый цвет — отличительную особенность каждой пары французского люксового бренда. Юзеры восхитились смекалкой тиктокерши и признались, что тоже взяли способ на заметку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Обама оправдался за «недостаточно жесткие» меры против России в 2014 году
В Британии призвали Джонсона к отставке из-за вечеринки
Блогерша нашла легкий способ превратить дешевые сандалии в копию Dr. Martens
Россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки
Терапевт назвала отеки ног симптомом четырех серьезных заболеваний
Названа самая популярная в 2022 году страна для путешествий
СКР возбудил дело против приказавшего обстрелять ДНР командира ВСУ
В Подмосковье двое молодых людей жестоко избили школьника
Apple позволит iPhone следить за пользователем во сне
Российский фондовый рынок закрылся снижением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.