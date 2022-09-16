В Италии десять человек погибли из-за сильных ливней

La Repubblica: из-за ливней в Италии погибли десять человек и еще 50 получили ранения

По меньшей мере десять человек погибли и четверо, в том числе двое детей, пропали без вести из-за сильных ливней, которые обрушились на регион Марке в Италии. Минимум 50 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила итальянская ежедневная газета La Repubblica.

Среди погибших числится мужчина, утонувший в автомобиле. В Барбаре восьмилетний ребенок, поисками которого занимаются спасатели, выскользнул из рук матери, его смыло потоком воды. По данным некоторых местных изданий, позже ребенка спасла пожарная команда возле коммуны Остра.

Больше всего от непогоды пострадали районы Сенигаллии, в провинциях Анкона и Пезаро-э-Урбино на границе с Умбрией. Директор по гражданской защите и безопасности территории региона Марке Стефано Стефани отметил, что в течение двух-трех часов выпало примерно 420 миллиметров осадков, это половина того, что выпадает за год в регионе. При этом вероятность, что ливни в ближайшее время вновь обрушатся на регион, не исключается.

В Сенигаллии, провинция Анкона, начала разливаться река Миса, достигнув максимального предела поздно вечером в четверг, 15 сентября. Власти попросили местных жителей занять верхние этажи домов, не выходить на улицу и не пользоваться автомобилями. Уточняется, что сейчас «река медленно отступает». В свою очередь, муниципалитет Кантиано оказался изолирован из-за оползней, там находится несколько домов престарелых. В ряде районов региона отмечается нестабильное электроснабжение, а также проблемы и с телефонными линиями. Занятия в школах города Барбара отменены. В Марке работает более 300 спасателей, губернаторы соседних регионов предложили свою помощь.

В августе сообщалось, что десятки людей стали жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями на севере и востоке Индии. Стихийные бедствия унесли жизни 50 человек в штатах Уттаракханд, Джаркханд и Одиша. В Уттаракханде пропавшими без вести числятся еще 13 индийцев.