Россиянам назвали способствующие ухудшению памяти болезни

Остеопат Евдокимов: память может ухудшиться из-за диабета или перенесенного COVID-19

Память может ухудшиться не только из-за деменции или возрастных изменений, повлиять на нее могут и различные недуги, например диабет или перенесенные инфекции, предостерег россиян врач-остеопат Сергей Евдокимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал эти и другие болезни, способствующие ухудшению когнитивных способностей.

По словам специалиста, проблемы с памятью считаются одним из распространенных осложнений после COVID-19 или травм головного мозга, например в результате сотрясения. Негативно влияют на нее и любые патологии сердечно-сосудистой системы, так как из-за них нарушается нормальное кровоснабжение мозга, что неизбежно ведет к снижению когнитивных способностей.

Кроме того, к ухудшению памяти могут привести любые заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, продолжил Евдокимов. По его словам, данные заболевания приводят к нарушению метаболических процессов в головном мозге, следствием которых становится нарушение внимания и способности к запоминанию информации.

Врач напомнил, что забывчивость может свидетельствовать не только о проблемах с физическим здоровьем, но и об усталости человека или о том, что он длительное время находится в состоянии стресса или в депрессии.

Ранее врач-остеопат Сергей Евдокимов предостерег о последствиях сотрясения мозга, которое проявляется со временем. По его словам, во время травмирования головы происходит смещение костей черепа относительно друг друга, что может привести к нарушению кровотока и питания головного мозга. Следствием этого процесса могут стать инсульт и эпилептические припадки.