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Врач предостерег о долгосрочных последствиях сотрясения мозга

Остеопат Евдокимов: со временем сотрясение мозга может привести к депрессии и инсульту

Фото: Shutterstock

Со временем сотрясение мозга может привести к депрессии, эпилептическим припадкам и инсульту, предостерег врач-остеопат Сергей Евдокимов. О долгосрочных последствиях сотрясения мозга он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам Евдокимова, во время травмирования головы происходит смещение костей черепа относительно друг друга, блокировка их подвижности в швах черепа, что может привести к нарушению кровотока и питания головного мозга. Из-за этого спустя месяцы после травмы у пациента может развиться повышенная утомляемость, ухудшение памяти, хронические головные боли, ухудшение слуха и зрения, нарушение сна, депрессивные состояния и чувство тревоги. «Из серьезных осложнений можно выделить повышение риска инсульта, развитие эпилептических припадков, развитие старческого слабоумия и манифестации психических заболеваний», — предупредил Евдокимов.

Среди симптомов, которые могут говорить о том, что сотрясение может иметь долгосрочные последствия, эксперт назвал потерю сознания во время или после травмы, головокружение, головную боль и кратковременную амнезию.

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Даже при легкой степени сотрясения Евдокимов посоветовал обязательно обращаться к врачу и выполнять его назначения. «Обычно это рекомендация постельного режима на 7-14 дней, соблюдение режима сна и питания, назначение препаратов, улучшающих мозговое кровообращение и ускоряющих восстановление нервной ткани. Также в течение первого года после перенесенной травмы я рекомендую обратиться к остеопату, чтобы скорректировать возможные смещения костей черепа и шейных позвонков», — заключил Евдокимов.

Ранее остеопат Александр Евдокимов указал на обувь, грозящую травмами и плоскостопием. Он заявил, что кроссовки с плохой вентиляцией и нетехнологичной колодкой опасны для здоровья.

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Александра Лисица
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