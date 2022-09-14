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Остеопат указал на опасные для здоровья кроссовки

Врач Александр Евдокимов: кроссовки с плохими вентиляцией и колодками опасны для здоровья

Фото: Shutterstock

Кроссовки с плохой вентиляцией и нетехнологичной колодкой опасны для здоровья, рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. На обувь, грозящую травмами и плоскостопием, он указал в беседе с URA.RU.

При выборе обуви он порекомендовал отдавать предпочтение маркам, которые себя зарекомендовали и имеют хорошие отзывы. «Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потертости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли», — объяснил он. Кроме того, добавил он, колодки, изготовленные не по технологии, могут повлиять на развитие плоскостопия.

Не предназначенные для занятий спортом кроссовки, просто пошитые в спортивном стиле, продолжил Евдокимов, могут привести к травмам в зале. В свою очередь, специальная обувь с усиленными блоками и амортизаторами уменьшают вероятность повреждений. «Если человек, например, поднимая тяжести, приседает, ему кроссовки позволяют создавать лучшую опору. То есть он стоит лучше, у него не подвернется нога, она не соскочит», — заключил Евдокимов.

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Александра Лисица
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