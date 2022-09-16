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Джулия Фокс появилась на публике в оголяющем тело образе русалки

Актриса Джулия Фокс посетила показ Parsons MFA Student Show в оголяющем тело платье

Фото: Jason Mendez / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в откровенном образе русалки и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Бывшую возлюбленную рэпера Канье Уэста запечатлели на бэкстейдже показа Parsons MFA Student Show, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость позировала перед папарацци в платье из прозрачной ткани бежево-голубого цвета, которое также было оформлено разрезами, оголявшими ее тело. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке.

На размещенных кадрах видно, что манекенщица предпочла укладку с эффектом мокрых волос, а также яркий макияж в тон наряда. Вдобавок телезвезда надела солнцезащитные очки и тонкое кольцо, отказавшись при этом от других ювелирных изделий.

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Читатели издания не оценили внешний вид Фокс, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Что не так с этой женщиной?», «Такое ощущение, что она продает себя», «Просто пытается привлечь внимание», «Ужасающе пошлый наряд», «Какой кошмар», — высказывались пользователи сети.

В июле Джулия Фокс вышла в свет в брюках с необычным дизайном и стала мемом в сети. Актриса посетила вечеринку в Нью-Йорке в черном бюстгальтере, туфлях на каблуке и штанах с чрезмерно низкой линией талии, которые оголяли ее лобок. Пользователи сети принялись сравнивать ее с вымышленными персонажами различных фильмов, в частности, с инопланетными червями из картины «Люди в черном».

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Майя Пономаренко
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