В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора республики

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Посол ЛНР Мирошник заявил, что Генпрокуратура ЛНР расследовала дела украинских диверсантов

Фото: РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что Генпрокуратура республики, глава которой погиб в результате теракта, расследовала дела украинских диверсантов и шпионов. Его цитирует РИА Новости.

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители Народной милиции ЛНР, и руководители Донецкой народной республики», — заявил Мирошник.

Он также отметил, что напротив Генпрокуратуры находится здание суда, в котором слушается дело обвиняемого в шпионаже сотрудника ОБСЕ. «Связаны ли эти вещи, на данный момент сказать сложно», — сказал посол.

Мирошник уверен, что взрыв в Генпрокуратуре и обстрел украинскими войсками администрации Херсонской области — это звенья одной цепи.

Ранее стало известно, что в ведомстве, расположенном в центре города, прогремел взрыв, эпицентр которого находился в кабинете генпрокурора. От полученных ранений глава Генпрокуратуры Сергей Горенко скончался.

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Алевтина Запольская
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