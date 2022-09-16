В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора республики

Посол ЛНР Мирошник заявил, что Генпрокуратура ЛНР расследовала дела украинских диверсантов

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что Генпрокуратура республики, глава которой погиб в результате теракта, расследовала дела украинских диверсантов и шпионов. Его цитирует РИА Новости.

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители Народной милиции ЛНР, и руководители Донецкой народной республики», — заявил Мирошник.

Он также отметил, что напротив Генпрокуратуры находится здание суда, в котором слушается дело обвиняемого в шпионаже сотрудника ОБСЕ. «Связаны ли эти вещи, на данный момент сказать сложно», — сказал посол.

Мирошник уверен, что взрыв в Генпрокуратуре и обстрел украинскими войсками администрации Херсонской области — это звенья одной цепи.

Ранее стало известно, что в ведомстве, расположенном в центре города, прогремел взрыв, эпицентр которого находился в кабинете генпрокурора. От полученных ранений глава Генпрокуратуры Сергей Горенко скончался.