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В МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора из-за взрыва в Луганске

Помощник главы МВД ЛНР Киселев подтвердил гибель генпрокурора Горенко из-за взрыва

Фото: Генеральная прокуратура ЛНР

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев подтвердил гибель генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко из-за взрыва в Луганске, его слова передает РИА Новости.

«Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства — прим. «Ленты.ру») в здании Генпрокуратуры в Луганске», — заявил Киселев.

Ранее стало известно, что в ведомстве, расположенном в центре города, прогремел взрыв, эпицентр которого находился в кабинете генпрокурора. Уточнялось, что от полученных ранений глава Генпрокуратуры скончался.

Кроме того, при взрыве в здании ведомства погибла заместитель генпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко.

По сообщениям очевидцев, на третьем этаже здания видны повреждения. Сотрудники эвакуированы, на месте работают МЧС и правоохранители.

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Кристина Есикова
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