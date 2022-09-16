Заместитель генпрокурора ЛНР погибла при взрыве

WarGonzo: заместитель генпрокурора ЛНР Стегленко погибла при взрыве в здании ведомства

Заместитель генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР) Екатерина Стегленко погибла при взрыве в здании ведомства вместе с руководителем. Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

По данным канала, во время совещания руководящего состава в здании было переведено в действие самодельное взрывное устройство. Стегленко скончалась от полученных ранений. В результате взрыва также погиб руководитель ведомства, генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.

Ранее сообщалось, что в здании Генпрокуратуры ЛНР, расположенной в центре Луганска, произошел взрыв. Уточнялось, что эпицентр взрыва находился в кабинете генпрокурора.