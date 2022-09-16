МВД России экстрадировало в Чехию обвиняемого в убийстве гражданина Молдавии

Волк: Россия выдала Чехии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве мужчины в Праге

России экстрадировала в Чехию гражданина Молдовы Вячеслава Павловского, обвиняемого в убийстве мужчины в Праге и других преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был передан российскими силовиками на финско-российском пропускном пункте Торфяновка — Ваалимаа представителям компетентных органов Чехии.

По данным чешских властей, он причастен к избиению 69-летнего посетителя в местном баре, которое было совершено в октябре 2013 года. Пострадавший получил переломы и контузию. Кроме того, на счету Павловского нападения на людей в общественном месте и убийство, совершенное в декабре 2013 года в Праге.

Он был объявлен Чехией в международный розыск по каналам Интерпола. Его задержали весной в Москве.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство Министерства юстиции Чешской Республики о выдаче Павловского.