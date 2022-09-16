Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД России экстрадировало в Чехию обвиняемого в убийстве гражданина Молдавии

Волк: Россия выдала Чехии гражданина Молдавии, обвиняемого в убийстве мужчины в Праге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

России экстрадировала в Чехию гражданина Молдовы Вячеслава Павловского, обвиняемого в убийстве мужчины в Праге и других преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был передан российскими силовиками на финско-российском пропускном пункте Торфяновка — Ваалимаа представителям компетентных органов Чехии.

По данным чешских властей, он причастен к избиению 69-летнего посетителя в местном баре, которое было совершено в октябре 2013 года. Пострадавший получил переломы и контузию. Кроме того, на счету Павловского нападения на людей в общественном месте и убийство, совершенное в декабре 2013 года в Праге.

Он был объявлен Чехией в международный розыск по каналам Интерпола. Его задержали весной в Москве.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство Министерства юстиции Чешской Республики о выдаче Павловского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Германия пригрозила пересмотреть границы в ответ на требование Польши
В Киргизии назвали число пострадавших из-за вооруженных столкновений граждан
Познер прокомментировал сообщения о госпитализации
Россиян предупредили о высоких рисках отказа от карт «Мир» за рубежом
Попавший в ДТП в Москве известный пластический хирург прокомментировал аварию
Познера экстренно госпитализировали
Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом в Москве
В Москве отреагировали на идею Польши потребовать репарации от России
МВД России экстрадировало в Чехию обвиняемого в убийстве гражданина Молдавии
Иностранец убил соседа топором в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.