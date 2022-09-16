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Россияне массово отказались от планов на отпуск из-за нехватки денег

ВЦИОМ: 17 процентов россиян отказались от планов на летний отпуск из-за нехватки денег

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Почти каждый пятый россиянин (более 17 процентов) летом 2022 года вынужден был изменить планы на отпуск. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Массово внести коррективы пришлось молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет — не смогли поехать туда, куда собирались, 28 процентов респондентов. Соотечественники в возрасте от 25 до 34 лет меняли свои планы в 26 процентах случаев. В возрастной группе от 35 до 44 лет изменения в программу летнего отдыха внесли 20 процентов опрошенных.

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При этом уточняется, что повально отказаться от планов на отпуск россияне вынуждены были из-за нехватки денег — об этом сообщили 35 процентов граждан. 18 процентам на работе не разрешили отдохнуть летом, еще 10 процентов не смогли реализовать задуманное из-за обстановки в стране, санкций или закрытия аэропортов на Юге России.

Ранее стало известно, что летом 2022 года за границей отдыхали 2 процента россиян. Кроме того, по данным исследования ВЦИОМ, каждый третий соотечественник (33 процента) в этом году провел отпуск дома, еще 28 процентов опрошенных отдыхали на даче. Остальные либо не брали отпуск летом, либо провели его на российских курортах — 20 и 16 процентов соответственно.

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Валентина Процкова
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