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Частицы пластика оказались вредны для клеток человека

Environmental Science & Technology: нанопластик нарушает функции клеток человека

Фото: chayanuphol / Shutterstock

Ученые Гонконгского баптистского университета показали, что частицы пластика могут проникать в клетки печени и легких и нарушать их функции, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Хотя вред для здоровья человека из-за нанопластика не совсем изучен, недавние исследования показали, что частицы размером менее 100 нанометров могут попадать в кровь и органы животных, вызывая воспаление, токсичность и неврологические изменения. Исследователи культивировали клетки печени и легких человека и ​​обрабатывали их различными количествами пластиковых частиц шириной 80 нанометров. Электронная микроскопия продемонстрировала, что наночастицы проникли в оба типа клеток.

По мере того как клетки печени и легких подвергались воздействию большего количества частиц нанопластика, они производили больше активных форм кислорода и различное количество нуклеотидов, нуклеозидов, аминокислот, пептидов и карбоновых кислот, что указывает на нарушение многих метаболических процессов. В некоторых случаях митохондриальные пути оказались дисфункциональными.

Наблюдения показывают, что, хотя воздействие нанопластика не убивает клетки легких и печени человека, оно может нарушить критические процессы, потенциально оказывая на органы негативный эффект.

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Александр Еникеев
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